AĞRI - Doğu Anadolu'nun kayak merkezleri ziyaretçilerini bekliyor

AA

Kış mevsiminin uzun sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi, sahip olduğu dünya standartlarındaki kayak merkezleriyle ön plana çıkmaya başladı. Kar yağışının ve soğuk havanın çile olmaktan çıkıp ekonomik kazanca dönüştüğü bölgedeki kayak merkezlerinde sezona "merhaba" demek için tüm hazırlıklar yapıldı.Denizden 1890 metre yükseklikte bulunan Erzurum, Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezleriyle kış turizminde adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.Toplam 100 kilometre uzunluğa ulaşan farklı zorluk derecesinde irili ufaklı 20 pisti, sunduğu kayak imkanları ve modern tesisleriyle Avrupa standartlarındaki Palandöken Kayak Merkezi ise yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor.Valilik ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla yeni kayak pistlerinin oluşturulduğu Palandöken'de, turistlere kesintisiz kayak yapma imkanı sunuluyor. Kış turizminin "parlayan yıldızı" merkez, gondol, kızak, snowboard, yamaç paraşütü, gece kayağı, lastik raftingi gibi etkinliklerle de misafirlerini cezbediyor.Kolay ulaşımı ve rahat konaklama imkanlarının yanında birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor.

-Çam ormanları arasındaki eşsiz kayak merkezi: "Cıbıltepe"

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi de sarıçam ormanlarıyla çevrili pistleri ve doğal güzelliğiyle öne çıkıyor.Her yıl yurt içi ve dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Cıbıltepe, modern tesislerinin yanı sıra eşsiz doğasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.Toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 slalom pisti ve 5 modern telesiyejiyle turistlere eşsiz kayak imkanı sağlayan merkez, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.Sarıkamış çevresi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları ile "kayak safari" ve "kızaklı geziler" için de çok uygun ortam sunmanın dışında snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayak severlerin ilgisini çekiyor.

- Ardıç Gölü kenarında kayak keyfi

Erzincan'da doğal güzelliği ile göz doldurup misafirlerine eşsiz imkanlar sunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi de doğal pistleri ve gece kayağı imkanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin dikkati çeken yeni kayak merkezi olarak adından söz ettiriyor.Ziyaretçilerine Ardıçlı Gölü kenarında doyumsuz bir tatil fırsatı sunan kayak merkezi, 12 kilometrelik pistleri, 2 etap telesiyej sistemi, farklı sportif ve eğlence aktivitelerinin yapılacağı sahasıyla vatandaşların uğrak yeri oluyor.Adrenalin tutkunlarına da önemli imkanlar sunulan merkezde, kar raftingi, kayak, kano ve yamaç paraşütü sporunun yanı sıra "serbest düşüş" ve "yarasa adam uçuşu" gibi ekstrem sporları da yapılabiliyor.

- Ağrı, Ardahan ve Tunceli, kış turizminde ön plana çıkıyor

Ağrı Küpkıran Kayak Merkezi, 2 bin 100 metre uzunluğundaki 3 yenilenmiş pistiyle kayakseverlerin ilgisini çekiyor.İlk defa yapılacak gece kayağı, 100 metre uzatılan kızak pistiyle farklı yeniliklerin sunulduğu merkezde, altyapısı hazırlanan suni karlama ve yürüyen bant sisteminin de önümüzdeki dönemlerde hizmet vermesi bekleniyor.Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da yer alan Yalnızçam Kayak Merkezi ise sarıçam ormanlarının oluşturduğu eşsiz manzarasıyla ön plana çıkıyor.Kristal kar yapısı ile dikkatleri çeken merkez, otel işletmeciliğine özel sektörün girmesiyle turizmden daha fazla pay almayı amaçlıyor. Mevcut tesislerde yeni kayak sezonuna ilişkin tüm hazırlıkların tamamlanıp gerekli tedbirlerin alındığı Yalnızçam, kayak sezonunu açmak için kar yağışını bekliyor.

Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi de hem turistik hem de sportif açıdan yöreye büyük katkı sağlıyor. 2015'de hizmete açılan ve 5 milyon liraya mal olan kayak merkezinde yeni sezon öncesi 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti ile acemiler ve çocukların rahatça kayak yapabileceği 300 metre uzunluğundaki "babylift" pistinde yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı.

İlçeye bağlı Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezinde, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, bir kar ezme makinesi, bir kar motoru ve lüks otel konforunu aratmayan 35 oda 70 yataklı konaklama tesisi bulunuyor.

- Turizmciler sezondan umutlu

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kayak merkezindeki mekanik tesisler, pistler ve oteller olarak sezonu beklediklerini anlattı.Pandemi süreciyle ilgili oteller ve bütün tesisler olarak gerekli düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Taş, pistlerin de yaklaşık iki aydan bu yana süren hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Taş, misafirlerin talebi doğrultusunda bu sezon gece kayağına daha çok önem vereceklerini aktararak, bereketli bir sezon temennisinde bulundu.Yalnızçam Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar ise Yalnızçam'ın 10 kilometre uzunluğunda kayak pistleri, son model teknolojiyle yapılan telesiyej hattıyla turistleri ağırlayacağını söyledi.

Kayak merkezi bölgesinin eşsiz manzarasıyla dikkati çektiğini ifade eden Baydar, "Sarıçam ormanları, temiz hava ve kristal kar yapısıyla Yalnızçam farkını gösteriyor. Bu yıl inşallah gelecek yerli ve yabancı turistleri daha iyi ve daha güzel karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.Kayak tatilini Palandöken'de geçiren Ahmet Yazıcı da kayak yapmak için Artvin'den Erzurum'a geldiğini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada önemli bir yere sahip Palandöken'in herkes gibi kendilerini de cezbettiğini ifade eden Yazıcı, "İmkanları iyi olduğu için burayı tercih ettik. Ejder zirvesinin tadı başka. Her kış sezonunda buraya geliyorum." dedi.Trabzon'dan gelen Samet Yılmaz ise 4 yıldır düzenli olarak Palandöken'e geldiğini belirterek, "Burası dünyaca ünlü bir pist de olduğu için hem severek hem de isteyerek geliyoruz." ifadesini kullandı.