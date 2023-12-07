Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına dron destekli operasyon; 27 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR

Ağrı'dauyuşturucusatıcılarına yönelik dron destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlılar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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