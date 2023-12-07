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        Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına dron destekli operasyon; 27 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:08
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        Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına dron destekli operasyon; 27 gözaltı (2)
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        TUTUKLANDILAR

        Ağrı'dauyuşturucusatıcılarına yönelik dron destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlılar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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