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        Bakan Yumaklı: Milletimize diz çöktürebileceğini sanan dış güçler her defasında yanıldılar

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz, Anadolu topraklarında bin yıldır esarete boyun eğmemiş bir milletiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:15
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        Bakan Yumaklı: Milletimize diz çöktürebileceğini sanan dış güçler her defasında yanıldılar
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz, Anadolu topraklarında bin yıldır esarete boyun eğmemiş bir milletiz. Bizler bu topraklarda bin yıldır bölünmez bir bütün olduk. Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da vatanımız için, milli birliğimiz ve kardeşliğimiz için milletçe dimdik durduk ve kenetlendik. Bedeller ödedik ama vatanımıza ve geleceğimize el ele, omuz omuza sahip çıkmayı başardık. Milletimize diz çöktürebileceğini sanan dış güçler her defasında yanıldılar" dedi.

        Uçakla Van'a oradan da kara yoluyla Ağrı'nın Patnos ilçesine geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Patnos 8'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada; Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Yüce Mevla bu acıları ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize ve güzel vatanımıza gelecek her kötülükten Rabb'im bizleri muhafaza eylesin. Bize bu toprakları emanet bırakmış, vatan ve istiklalimiz uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Biz, Anadolu topraklarında bin yıldır esarete boyun eğmemiş bir milletiz. Bizler bu topraklarda bin yıldır bölünmez bir bütün olduk. Acıyı da sevinci de paylaşarak bir kader birliği yaptık. Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da vatanımız için, milli birliğimiz ve kardeşliğimiz için milletçe dimdik durduk ve kenetlendik. Bedeller ödedik ama vatanımıza ve geleceğimize el ele, omuz omuza sahip çıkmayı başardık. Milletimize diz çöktürebileceğini sanan dış güçler her defasında yanıldılar. Anadolu'da bin yıldır devam eden kardeşliğimiz, emperyalistlerin emellerine ve politikalarına karşı bizim en büyük gücümüz oldu. Bu aziz millet, emperyalistlerin oyunlarına gelmeme konusundaki ferasetini, hamdolsun ki hiçbir zaman kaybetmedi. Ama maalesef, bulunduğumuz coğrafyaya yönelik büyük plan ve oyunların sonu bir türlü gelmiyor, gelecek gibi de görünmüyor. Birileri Orta Doğu'daki her çatışma potansiyelini kendi emel ve hedefleri için bir fırsata dönüştürmekten geri kalmıyor" diye konuştu.

        'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ

        Orta Doğu'nun bugün geldiği durumu herkesin gördüğünü söyleyen Bakan Yumaklı, "Gazze'deki soykırıma seyirci kalan ülkeleri çok iyi görüyoruz. Bunların barış ve insan hakları söylemlerine inanmak için sanıyorum ya çok cahil olmak ya da hain olmak gerekir. Ama hayır. Kimse insanlığın vicdanıyla alay edemez. Kimse milletimizin aklıyla alay edemez. Kimse milletimizin gerçekleri ayan beyan görmesine engel olamaz. Orta Doğu'yu yangın yerine çevirenlerle terör odakları arasındaki ilişkiyi bugün bütün çıplaklığıyla görmemiz şarttır. Dün bunu görememiş olanların, bugün bari bu gerçeği görüyor olmasını ümit ediyoruz. TUSAŞ tesisine yapılan saldırının, tam da 'terörsüz Türkiye' hedefi yolunda ilerlediğimiz zamana denk gelmesi, şüphesiz ki tesadüf değildir. Ancak biz iki sebepten dolayı çok ümitvarız. Birincisi, terör unsurları Türkiye Cumhuriyeti devletiyle baş edemeyeceğini son yıllarda iyice anlayacak noktaya gelmişlerdir. Türkiye, sahip olduğu milli savunma gücü, istihbarat yeteneği, operasyonel kabiliyeti ve sürdürdüğü kararlı mücadeleyle terörün 'ümitsiz bir vaka' olduğunu göstermiştir. İkinci sebep; Türkiye'nin, demokrasi kültürü ve hukuk devleti yolunda attığı adımlarla 85 milyonun huzuru ve kardeşliği için mücadele eden bir ülke olduğunu bütün vatandaşlarımız çok iyi bilmektedirler" dedi.

        'AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ'

        AK Parti'nin, son 22 yıldır yürüttüğü politikalarla her türlü vesayet rejimini ortadan kaldırmanın mücadelesinde olduğunu, ayrımcı uygulamalar karşısında kararlılıkla durduğunu sözlerine ekleyen Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

        "AK Parti, Kürt'üyle Türk'üyle milletimizi bu ülkenin gerçek efendisi yapmak üzere siyaset yapmıştır. Gerçekleştirilen hukuk reformları, demokrasi açılımları, kalkınma yatırımları ve sosyal politikalarıyla Türkiye'yi Ağrı'dan Antalya'ya, Edirne'den Hakkari'ye bir bütün olarak kucaklamanın gayreti içinde olmuştur. AK Parti, 22 yıldır güçlü, büyük ve bağımsız Türkiye yolunda yaptığı çalışmalarla milletimizin onuru, huzuru, kardeşliği ve geleceği için mücadele etmektedir. Siz dava arkadaşlarım, AK Parti'nin bu mücadele için yola çıktığını, bu hedeflerle var olduğunu eminim biliyorsunuz. AK Parti'yi milletin ve Türkiye'nin partisi yapan en önemli özelliği de budur. Bunun için AK Parti'ye gönül verenler, hiçbir zaman millete tepeden bakan ve racon kesenlerle barışık olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bizler 'Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılanlardan, halkla arasına mesafe koyanlardan asla ve asla olmadık.' Bunun için 'Aşkınan koşan yorulmaz' düsturuyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Yapılan manipülasyonlara, 'Çamur at izi kalsın' diyenlere aldırmadan Türkiye için mücadelemizi yapıyoruz, yapacağız. AK Parti'yi yıpratmak adına, en akılalmaz eleştirilerle milletimizin kafasını çelmeye çalışanlar, emin olun bu milletin ferasetini ve sağduyusunu hala anlamamışlardır. Bu kirli ve ucuz propaganda çabaları, gerçekte onların acziyetinin ve düşüklüğünün bir göstergesinden başka bir şey değildir. Milletimiz de bu gerçeği sağduyusuyla çok iyi görmektedir."

        Ülkenin doğusu ve kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar, yağmur ve sel olduğunda, batıda ve güneyde yangın çıktığında da sahada olduklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, Ağrı ilçe ve köylerine yapılan yatırımlardan bahsetti. Tarım sektöründe destekleri artırarak sürdüreceklerini ifade eden Bakan Yumaklı, AK Parti'nin gücünü milleti sağduyusundan, ferasetinden ve irfanından almaya devam eden bir parti olduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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