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        Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 15 tutuklama

        AĞRI'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:55
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        Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 15 tutuklama
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        AĞRI’da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. 162 personel, 6 özel hareket ekibinin katıldığı 2 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda 16 sokak satıcısına yönelik eş zamanlı 21 adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda 6,14 gram esrar, 72,45 gram metamfetamin, 11 sentetik hap, 3 tüfek, 3 tabanca, 5 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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