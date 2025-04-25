Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da dere taştı; evler su altında kaldı

        AĞRI'nınPatnos ilçesinde yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da dere taştı; evler su altında kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AĞRI'nınPatnos ilçesinde yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı.

        Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı. Çay Mahallesi'nde yaşayanlar mağdur olurken, Patnos Belediyesi ekipleri mahallede çalışma başlattı. Çay Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Akbay, "Her sene yağış sonrası dere taşması sebebiyle mağduriyet yaşıyoruz. Bu sene de yine taşkına maruz kaldı. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür" diye konuştu. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın ise "Şiddetli yağışın etkisiyle Badişan Deresi taştı. Belediyemize bağlı ekipler, taşkının etkilerini en aza indirmek ve riskli bölgeleri koruma altına almak için sahada yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Ağrı'da kışın kullanılmayan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı
        Ağrı'da kışın kullanılmayan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı
        Ağrı'da Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazilerini su bastı
        Ağrı'da Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazilerini su bastı
        Ağrı'da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
        Ağrı'da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
        İnsan kaçakçılarına yönelik Ağrı merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalandı
        İnsan kaçakçılarına yönelik Ağrı merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalandı
        Ağrı Valisi Koç, hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı:
        Ağrı Valisi Koç, hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı:
        Patnos'ta Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenle...
        Patnos'ta Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenle...