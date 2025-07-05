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        Bakan Göktaş: 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz (2)

        'HERBİREYİN SOSYAL REFAHINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ardahan programından sonra Ağrı'ya geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 20:53 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:55
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        Bakan Göktaş: 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz (2)
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        'HERBİREYİN SOSYAL REFAHINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ardahan programından sonra Ağrı’ya geçti. Valiliği ziyaret eden Göktaş’ı Vali Mustafa Koç, AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, kentin sorunlarıyla ilgili brifing aldı. Toplantı sonrası Valilikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Göktaş, şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde görerek bakanlığın çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi. Göktaş, “Aile Yılı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirdik. Aynı zamanda yapılan yatırımların durumu ve mevcut ve yeni yatırımları da ele alma imkanı bulduk. Biz vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeler yürütüyoruz. Aynı zamanda bu ziyaretler bizleri kuruluşlarımızın mevcut durumunu ele almak adına da önemli bir fırsatlar sunuyor. 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan politikalar yürütüyoruz. Her bireyin sosyal refahını çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bizim de çalışmalarımız çok çeşitli. Her bireyin sosyal refahını yükseltirken kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanında yer alıyoruz” diye konuştu.

        Ağrıda da pek çok hizmete imza attıklarını son 23 yılda toplamda 84 milyar 45 milyon yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

        “Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 20.5 milyar lira. Tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Ağrı'da 5 sosyal hizmet merkezimiz var. 2017 yılından bu yana 63 bin 195 haneye ziyaretler gerçekleştirdik. Doğrudan hanelerde ihtiyaçları tespit ettik. Çocukların sağlıklı, güvenli ve şefkatli ortamlarda büyümelerine önemsiyoruz. Kuruluş bakımında ailesi yanında destek olduğumuz çocuklarımız da var. Ağrı'da bu sayı 2 bin 437 çocuk. 2012'den beri sosyoekonomik destek vesilesiyle 517.9 milyon lira Ağrı’ya kaynak aktardık. İki kadın kooperatifimizle kadınları güçlendiriyoruz. Şiddet önleme ve izleme merkezimiz var. Kadın konuk evimiz var. Ayrıca engelli ve yaşlılarımızı aktif hayata katılımlarını sağlamak adına adımlar atıyoruz. Bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 25 engelli bireyimiz var. Bir huzureviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 34 bireyimiz var. Az önce de sayın valimizle il başkanımız milletvekilimizle istişare ettik. İnşallah Ağrı’ya da yakında çok yakında bir gündüzlü engelsiz yaşam merkezini kazandıracağız. Ağrı'da evde bakımdan faydalanan 4 bin 941 vatandaşımız var. 2006’dan bugüne evde bakım yardımına ağrıya aktarılan kaynak 1.77 milyar lira. Biz tabii ki çalışmalarımızı sürdürülebilir bir sosyal hizmet anlayışıyla devam ettiriyoruz. 8 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. 2025'de sosyal yardımlardan faydalanan 58 bin 913 hanemize destek oluyoruz. 2002-2025 yıllarında sosyal yardımlara 18 milyar 280 milyon lira kaynak aktardık. Diğer yandan da 3 yatırım projemizi de tamamladık.”

        Aile Yılında aileyi güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını anlatan Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve bu yıl aileyi güçlendirme adına çok önemli adımlar attık. İlk başta 81 ilimizde aile ve gençlik fonumuzu yaygınlaştırdık. 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin evlenmelerine destek oluyoruz. Diğer yandan bir diğer güncellediğimiz sistem ise doğum yardım sistemimiz. Bu yıl Ağrıda doğum yardımlarından faydalanan ailelerimiz var. Ağrı'da 2 bin 142 anneye toplam 19 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yardımlarımızı çocuklar 5 yaşına gelene kadar sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi biz büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru bizler için çok çok kıymetli, çok değerli ve bu minvalde de vatandaşlarımızın için hizmetlerimizin kapsamını da genişletmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışacağız” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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