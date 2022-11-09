Ağrı'daki trafik kazasında hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 17 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın cenazesi Patnos ilçesinde toprağa verildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Ebrar Tatlı'nın cenazesi, ambulansla ilçeye bağlı Doğansu köyüne getirildi.

Genç kızın cenazesi, Bilali Habeşi Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Tatlı'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları, gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, genç kızın yakınlarının yanı sıra Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ile vatandaşlar katıldı.

Liseden geçen yıl mezun olan Tatlı'nın, üniversite sınavlarına hazırlanmak için İstanbul'daki ağabeylerinin yanına gittiği öğrenildi.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın iki gün önce Tutak ilçe merkezinde karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü. Kazada 8 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

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