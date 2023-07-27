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        Ağrı'da doğada gezintiye çıkan tilki yavruları görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:18
        Ağrı'da doğada gezintiye çıkan tilki yavruları görüntülendi

        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu kameralara yansıdı.

        Yaban hayatı açısından önemli bir alan olan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğaseverlerin bölgedeki uğrak noktaları arasında bulunuyor.

        Birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapan bölgede gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu, Anadolu Ajansı (AA) kamerasına yansıdı.

        Bir kayanın üzerine çıkan tilki yavruları, bir süre çevreyi izledikten sonra gözden kayboldu.

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