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        Ağrı'da düzenlenen "4. Balık Gölü Festivali" sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 20:22
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        Ağrı'da düzenlenen "4. Balık Gölü Festivali" sona erdi
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        AĞRI (AA) - Ağrı'da gerçekleştirilen "4. Balık Gölü Festivali" sona erdi.

        Doğal güzellikleriyle yılın her dönemi binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Balık Gölü'nde, Taşlıçay Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlığın desteğiyle düzenlenen festivalin 2. gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Göl kenarında düzenlenen festivale katılan vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlenip halay çekti.

        Piknik yapıp teknelerle gölde gezintiye çıkan vatandaşlar, flayboard ve yamaç paraşütü gösterisini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

        Etkinliklerin ardından sona eren festivalde, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, katılımcılara teşekkür etti.

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