Ağrı'da bir kişi silahla eşini ve kayınbiraderini öldürdü Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişi, silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaraladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:19 facebook

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