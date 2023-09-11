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        Ağrı'da bir kişi silahla eşini ve kayınbiraderini öldürdü

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişi, silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:19
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        Ağrı'da bir kişi silahla eşini ve kayınbiraderini öldürdü
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        Cami Mahallesi'nde ikamet eden ve aynı zamanda akrabası olan kayınpederinin evine gelen M. Tunç ile aile bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        M. Tunç, silahla karısı B. Tunç, kayınbiraderi F. Tunç ile eşi N. Tunç ve kayınvalidesi H. Tunç'u yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        F. Tunç olay yerinde, B. Tunç ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Ağır yaralanan N. Tunç ile H. Tunç'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, firari cinayet şüphelisi M. Tunç'u yakalamak için çalışma başlattı.

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