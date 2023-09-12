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        GÜNCELLEME - Ağrı'da eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:00
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        GÜNCELLEME - Ağrı'da eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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        İlçede dün kayınpederinin evine gidip aile bireyleriyle çıkan tartışma sonrası silahla karısı B.T. ile kayınbiraderi F.T'yi öldürüp, kayınvalidesi H.T. ile kayınbiraderinin eşi N.T'yi yaralayan M.T'nin yakalanması için kent genelinde jandarma ve polis ekiplerince çalışma yapıldı.

        Firari cinayet şüphelisi M.T. jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.T. geniş güvenlik önlemleri altında Patnos Adliyesine sevk edildi.

        Yaralı N.T. ile H.T'nin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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