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        Ağrı'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Ağrı'da, 33 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:54
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        Ağrı'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Ağrı'da, 33 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler bu kapsamda, 33 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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