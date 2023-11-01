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        Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:54
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        Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Dilaver K. idaresindeki 42 SF 179 plakalı otomobil, Doğubayazıt-Ağrı kara yolunun Taşlıçay ilçesi mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarparak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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