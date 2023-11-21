Ağrı'da karla kaplanan şehir merkezi ile diğer yerleşim yerleri dronla görüntülendi

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezi, köyler ve dağlar beyaza büründü.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, köyler ve dağlık alanlar yoğun yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımın açık olduğu, güzel manzaraların ortaya çıktığı kar altındaki köy evleri ve il merkezi, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.