Ağrı'da yapılan denetimlerde 25 araç trafikten men edildi Ağrı'da, jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 25 araç trafikten men edildi, 45 sürücüye 118 bin 391 lira idari para cezası uygulandı.

Ağrı'da, jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 25 araç trafikten men edildi, 45 sürücüye 118 bin 391 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ölümlü kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, 17-20 kasım tarihleri arasında yaptığı denetimlerde, bin 943 araç ile 2 bin 587 kişiyi kontrol etti.

25 aracı trafikten men eden ekipler, 45 sürücüye 118 bin 391 lira idari para cezası uyguladı.