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        Ağrı'da bir tırda kaçak 473 botoks ilacı ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda kaçak ilaç ele geçirilmesiyle ilgili İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:01
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        Ağrı'da bir tırda kaçak 473 botoks ilacı ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda kaçak ilaç ele geçirilmesiyle ilgili İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol ve uygulama noktasında, İran uyruklu sürücünün kullandığı tırda arama yaptı.

        Ekipler, dorsenin yedek lastiğinin üstünde poşete sarılı 473 cam şişe içerisinde botoks ilacı ele geçirdi.

        İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

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