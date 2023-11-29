Patnos Belediyesi Eş Başkanları Kılıç ve Geçer, görevlerine iade edildi

AĞRI'nınPatnos ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra eylül ayında tahliye olan Patnos Belediye Başkanı HEDEP'li Emrah Kılıç ve Eş Başkan Müşerref Geçer, görevlerine iade edildi.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran günü 'ihaleye fesat karıştırma' suçuna ilişkin Ağrı merkezli Van, Hatay, İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Eş Başkan Müşerref Geçer ile belediye çalışanı Uğur Laçin, iş insanları Rıza Doğaç ve Erhan Yılmaz, operasyonda gözaltına alındı. Patnos Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 kişi, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Patnos adliyesinde hakim karşısına çıkarılan Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Eş Başkan Müşerref Geçer ve diğer 3 kişi tutuklandı.

6 Eylül´de tahliye olan ve bugün görevlerine yeniden başlayan Kılınç ve Geçer, belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Emrah Kılıç, tutuklama süreci ve göreve iade sürecini şöyle açıkladı:

"Çok ciddi anlamda hukuksuzluğun yaşandığı, haksızlığın yapıldığı bir süreç yaşadık. 8 Haziran tarihinde hiçbir yere gitme ve kaçma konusu söz konusu değildir. Sabah saatlerinde hepimiz gözaltına alındık ve bütün ulusal kanallara servis edildi. Ardından bir tutuklama süreci yaşadık. Aslında bu dosyanın içeriğinde neler olduğunu ve neden olduğunu kamuoyuna paylaşmak istiyorum, 2019 yılında Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birini devraldık ve bu süreçte belediyeye kaynak temin edebilmek için kaynak yaratabilmek için belediyede bize ait olan asfalt plentini kiraya verdik. Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra orada yapılan bakım ve onarım süreci esnasında emekçi bir arkadaşımız ne yazık ki iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Ardından açılan soruşturma ile iş kazasından dolayı açılan soruşturma devam etti. İlgili firma taahhütlerini yerine getirmedi ve orada asfalt üretimi yapamadıkları için kira sözleşmesi tarafımıza tek taraflı feshedildi. Kira sözleşmesinde ve yapılan ihale sürecinde tek bir lira dahi para alışverişimiz olmadı, bir gram asfalt dahi olmadığı bir süreçte ne yazık ki bize haksız ithamda bulunuldu. Herhangi bir asfalt üretiminin gerçekleştirilmediği bir kira sözleşmesini ve tek taraflı feshetmiş olmamıza rağmen ihaleye fesat suçu gibi gösterilip bir karalama bir yıpratma süreci yaşadık. Asıl bu sürecin siyasi bir süreç olduğu aşikardır.´´

Kendilerinin belediyede olamasa bile mesai arkadaşlarının üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini kaydeden Kılıç, "Eğer ki 2019'da olmuş bir ihalede bir problem varsa neden 2023 Haziran ayına kadar beklettiniz. Madem ki beklediniz seçimlere çok az bir süre kalmıştı seçimlere kadar bekleseydiniz, varsa bir suçumuz mahkeme eğer gerçekten bizi suçlu bulsaydı cezamız kesilirdi ve biz gider bu cezayı çekerdik. Süreç tamamen siyasi ve bizleri yıpratmaya şahsımıza partimizi yıpratmaya ve karalamaya yönelik bir süreçti. Bugün itibariyle bu sürecin boşa çıktığı, cezaevinden de tahliye olduk ve alıkonulan görevimize bugün itibariyle geldik. Görevimizin başındayız." diye konuştu.