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        GÜNCELLEME - Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutuklandı

        Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:55
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        GÜNCELLEME - Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutuklandı
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        Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 zanlı tutuklandı.

        Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

        Sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 29 zanlı tespit edildi.

        İl merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde belirlenen 36 adres ve iş yerine, 105 ekip, 369 personel, 18 özel harekat ekibi, 6 narkotik dedektör köpeği ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Ekipler, operasyonda, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 932,06 gram metamfetamin, 290,67 gram esrar, 9,72 gram sentetik kannobinoid, 56 sentetik ecza, 2,04 gram eroin, 0,23 gram afyon sakızı, 1 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan 9 cam aparat, 2 hassas terazi, 8 tabanca, 8 şarjör, 4 av tüfeği, 142 fişek ile 25 bin 495 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 zanlı Doğubayazıt Adliyesi'ne, 5 zanlı Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi. İfadeleri alınan 28 zanlı, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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