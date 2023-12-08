Ağrı'da sporculara ücretsiz ulaşım desteği

Ağrı Belediyesi ile Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) arasında sporcuların antrenman alanlarına ücretsiz taşınmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Metin Karadoğan ile ASKF Başkanı Erkan Kösedağ arasında imzalanan protokol kapsamında sporculara ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

Belediye Başkanı Karadoğan, göreve geldikleri günden bu yana insan unsurunun olduğu her noktaya dokunmaya çalıştıklarını belirterek, "Protokol kapsamında mili sporcularımız ile futbol branşında faaliyet gösteren sporcuları ücretsiz olarak antrenman alanlarına taşıyacağız. Onlardan isteğimiz başarılı sonuçlar elde ederek Ağrımızı en iyi yerlerde temsil etmeleridir." diye konuştu.

ASKF Başkanı Kösedağ da 24'ü milli sporcu olmak üzere 120 sporcuyu 1 yıl süreyle antrenman alanlarına ücretsiz taşıma imkanı yakaladıkları için mutlu olduklarını anlattı.