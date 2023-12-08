Ağrı'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Doğubayazıt'ta metruk bir binada yaptıkları aramada, ülkeye illegal yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

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