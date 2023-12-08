Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Doğubayazıt'ta metruk bir binada yaptıkları aramada, ülkeye illegal yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        İşte 2024'ün rengi
        İşte 2024'ün rengi
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da sporculara ücretsiz ulaşım desteği
        Ağrı'da sporculara ücretsiz ulaşım desteği
        GÜNCELLEME - Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutuklandı
        Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına dron destekli operasyon; 27 gözaltı (2)
        Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına dron destekli operasyon; 27 gözaltı (2)
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına dron destekli operasyon; 27 gözaltı
        Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına dron destekli operasyon; 27 gözaltı
        Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı
        Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı