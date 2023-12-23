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        Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

        Ağrı Valiliği, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:31 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:31
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        Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
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        Ağrı Valiliği, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin gözaltına alındığını duyurdu.

        Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara istinaden açıklama yapılması gereğinin duyulduğu bildirildi.

        Kentte görev yapan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. hakkında ivedi şekilde soruşturma işlemlerine başlandığı ve gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 20.12.2023'te 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan derhal soruşturmaya başlanmıştır. Ele geçirilen CD'de yer alan mesaj ve kayıtlarda mağdur olduğu değerlendirilen çocukların ifadeleri uzman pedagog eşliğinde alınmıştır. Olayda adı geçen şüpheli E.K'nin yakalanarak gözaltına alınması talimatı üzerine şüpheli, bugün kolluk görevlilerince gözaltına alınmıştır. İdari makamlarca başlatılan soruşturma kapsamında E.K. açığa alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir."

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