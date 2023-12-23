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        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:49
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        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
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        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı.

        Kar ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Ağrı-Van kara yolunun Hamur ile Tutak arasında bazı tırlar yolda kaldı.

        Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, bölgede iş makineleriyle çalışma yürütürken trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        İranlı tır sürücüsü Ali Bikare, AA muhabirine, Çaldıran-Van kara yolunun kardan kapanması nedeniyle bu yolu tercih ettiğini ancak burada da kar ve tipi yüzünden yolda kaldıklarını söyledi.

        - Kars

        Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        Merkezde 6, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 10, Selim'de 9, Susuz'da 12 olmak üzere 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar, yerini tipiye bıraktı.

        Olumsuz hava koşulları yüzünden zaman zaman aksamaların yaşandığı kentte kar ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, kar ve tipi nedeniyle Hanak ilçesinde 9 köye ulaşımın sağlanamadığını belirterek, "Ekiplerimiz kapalı yollarımızı açıyor, açılan yollarda genişletme çalışması yapıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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