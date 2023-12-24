Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da kaybolan yaşlı Alzheimer hastası için ekipler soğuk havada seferber oldu

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, soğuk havaya rağmen kalabalık ekip tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 00:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da kaybolan yaşlı Alzheimer hastası için ekipler soğuk havada seferber oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı’nın Tutak ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, soğuk havaya rağmen kalabalık ekip tarafından aranıyor.

        İlçeye bağlı Sorguçlu köyünde yaşayan S.A, akşama doğru eve gelmeyince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, UMKE ve Hak Arama Kurtarma ekipleri köye sevk edildi.

        Aralarında gönüllülerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik ekip, köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 saattir arama yapan ekiplere İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği “Batik” de eşlik ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        Fred'in cezası açıklandı!
        Fred'in cezası açıklandı!
        Eski arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü
        Eski arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Sanchez derbiye çok zor!
        Sanchez derbiye çok zor!
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?

        Benzer Haberler

        Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alı...
        Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alı...
        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
        İstanbul'daki öğretmen ve öğrenciler Ağrı'da köy okulunu hediyelerle donatt...
        İstanbul'daki öğretmen ve öğrenciler Ağrı'da köy okulunu hediyelerle donatt...
        Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Ağrı'da öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi
        Ağrı'da öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi
        Ağrı'da park halindeki tır yandı
        Ağrı'da park halindeki tır yandı