Ağrı'da 20 kilo 596 gram külçe altın ele geçirildi
Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 kilo 596 gram külçe altın ele geçirildi.
Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 kilo 596 gram külçe altın ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki yol kontrolünde durdurdukları araçtakilerden şüphelenerek üst araması yaptı. Araçtaki 3 kişiden birinin ayakkabılarında, tabanlarına sığabilecek şekilde levha halinde her biri 1 kiloyu biraz aşan 6 külçe altın ele geçirdi. Bu altınların toplam ağırlığı 6 kilo 148 gramı buldu. Operasyonda biri araç sürücüsü 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gürbulak Gümrük Kapısı sahası içerisinde şüphelenilen 3 kişinin daha yapılan üst aramasındaysa toplam 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.