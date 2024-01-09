Ağrı'da gümrük kaçağı ürünler yakalandı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bazı gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bazı gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, gümrük kaçağı 1237 adet tıbbi ilaç, 3 kilo 100 gram safran, 150 altın sikke, 60 paket sigara, 6 paket elektronik sigara, 2 kulaklık ele geçirdi.

Konuyla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.