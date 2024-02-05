Ağrı'da ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırılıyor

Ağrı'nın Hamur Kaymakamlığı, ilçede yaşayan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç 70 aileye haftanın 5 günü sıcak yemek desteği sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen ve Hamur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülmeye başlanan "Aşevi Projesi" kapsamında ilçede yaşayan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç aileler için her gün yemek pişiriliyor.

Ekipler, kaplara doldurdukları sıcak yemekleri, zorlu kış şartlarında ailelere ulaştırmak için üç öğün yollara düşüyor.

Karla kaplı mahallelerde ev ev dolaşan ekipler, hafta içi her gün uğradıkları ailelere sıcak yemeklerini verip onlarla sohbet ederek vakit de geçiriyor.

SYDV inceleme görevlisi Yusuf Aslan, AA muhabirine, "Aşevi Projesi" kapsamında engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere bir öğün sıcak yemek desteği sunduklarını söyledi.

Görevli Meryem Karakoç Aktaş ise ev ev dolaşıp yaşlı, engelli, dul, öksüz ve yetimlerin bulunduğu 70 aileye sıcak yemek verdiklerini anlatarak, "Bu bağlamda proje sadece yemek dağıtma projesi olmaktan çıkıyor. Her gün gezdiğimiz evlerde vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Sıkıntılarını dinliyoruz, çözebileceğimiz problemleri varsa çözmeye çalışıyoruz. Yerel düzeyde çok etkili bir sosyal yardım projesi olduğunu düşünüyoruz. Toplumun sosyal yardımlaşma ve dayanışma hislerini canlı tutan bir proje olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.