Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan çocuk arazide uyurken bulundu

Ekiplerce yapılan aramada Kaya, samanların olduğu arazide uyurken bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çocuk, samanların olduğu arazide uyurken AFAD ekiplerince bulundu.

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