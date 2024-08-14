Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan çocuk arazide uyurken bulundu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çocuk, samanların olduğu arazide uyurken AFAD ekiplerince bulundu.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çocuk, samanların olduğu arazide uyurken AFAD ekiplerince bulundu.
İlçeye bağlı Çavuş köyü Yusuf mezrasında küçükbaş hayvanları otlatan 12 yaşındaki Mehmet Ali Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan aramada Kaya, samanların olduğu arazide uyurken bulundu.
Tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi.
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