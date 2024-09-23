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        Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:05
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        Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve bina çatılarının altına sığındı.

        Bazı noktalardaki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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