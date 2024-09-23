Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve bina çatılarının altına sığındı.
Bazı noktalardaki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
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