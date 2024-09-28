Ağrı'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

Kamera kaydını inceleyen KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, görüntülenen vahşi hayvanın vaşak olduğunu ifade etti.

Çobanların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği vahşi hayvanın, köpeğe saldırmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü çevresinde Ağrı-Iğdır sınırı yakınlarında hayvan otlatan çobanlar, köpeklerinin yanına vahşi bir hayvanın geldiğini fark etti.

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