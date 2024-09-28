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        Ağrı'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

        Ağrı'da, Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü yakınlarında görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:28
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        Ağrı'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
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        Ağrı'da, Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü yakınlarında görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü çevresinde Ağrı-Iğdır sınırı yakınlarında hayvan otlatan çobanlar, köpeklerinin yanına vahşi bir hayvanın geldiğini fark etti.

        Çobanların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği vahşi hayvanın, köpeğe saldırmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

        Kamera kaydını inceleyen KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, görüntülenen vahşi hayvanın vaşak olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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