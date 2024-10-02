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        Ağrı'da kargo aracında 5 bin 390 parça kaçak eşya ele geçirildi

        Ağrı'da bir kargo aracında 5 bin 390 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:21
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        Ağrı'da kargo aracında 5 bin 390 parça kaçak eşya ele geçirildi
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        Ağrı'da bir kargo aracında 5 bin 390 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

        Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir kargo aracı durduruldu.

        Arama yapılan araçta, 681 bez çanta, 320 şemsiye, 2 bin 612 oyuncak, 5 el dokuması İran halısı, 502 kilo gıda malzemesi, 459 süs eşyası, 741 hırdavat malzemesi ile diğer eşyalarla toplam 5 bin 390 parça muhtelif gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

        Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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