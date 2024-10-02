Ağrı'da kargo aracında 5 bin 390 parça kaçak eşya ele geçirildi
Ağrı'da bir kargo aracında 5 bin 390 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Ağrı'da bir kargo aracında 5 bin 390 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir kargo aracı durduruldu.
Arama yapılan araçta, 681 bez çanta, 320 şemsiye, 2 bin 612 oyuncak, 5 el dokuması İran halısı, 502 kilo gıda malzemesi, 459 süs eşyası, 741 hırdavat malzemesi ile diğer eşyalarla toplam 5 bin 390 parça muhtelif gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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