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        Ağrı'da meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede sonbahar renkleri hakim

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:37
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        Ağrı'da meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede sonbahar renkleri hakim
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

        İlçeye bağlı Örtülü köyünde Ağrı Dağı eteklerinin yanında Abdulkadir Ardin tarafından kurulan ve aralarında çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede bir süre önce hasat tamamlandı.

        Yanı başındaki Ağrı Dağı'nın karla kaplandığı bahçede ağaçlardaki yapraklar sonbaharın gelişiyle sararıp dökülmeye başladı.

        Ziyaretçiler, sarı ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçların arasında yürüyüp vakit geçirerek sonbaharın tadını çıkarıyor.

        Sonbahar güzelliklerinin hakim olduğu bahçeye gelenler atlarla gezintiye çıkıyor.

        Nurcan Ardin, AA muhabirine, bahçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ve çok sayıda meyvenin yetiştiğini söyledi.

        İsteyenlerin atlarla bahçe ve çevresinde gezebildiğini dile getiren Ardin, şunları kaydetti:

        "Bahçemizde harika bir sonbahar manzarası var. Yılın 4 mevsimi ziyaretçilerimiz eksik olmuyor. Sonbahar manzarası çok iyi. Buraya gelenler bahçede sonbaharın güzelliklerine şahitlik ediyor, aynı zamanda karla kaplanan Ağrı Dağı'nı izlemenin keyfini çıkarıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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