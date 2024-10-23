Ağrı'da 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 32 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 32 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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