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        Ağrı'da 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 32 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:32
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        Ağrı'da 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 32 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik ilçedeki iki adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 32 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlıların, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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