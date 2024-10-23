Ülkenin farklı yerlerinden 100 kadın 'Sevgi Yürüyüşü' ile Doğu'nun güzelliklerini keşfediyor

Ağrı'da, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için bir araya gelen 100 kadın, 6 kilometre yol yürüyüp İshak Paşa Sarayı'nda gezip daha sonra Murat Kanyonu'nu ziyaret etti.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın her dönemi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Doğubayazıt ilçesinde bulunan Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul, kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Özellikle son 3 yıldır kadınların katılımıyla Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Gürcistan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik ücretsiz gezi programları düzenleyen 'paraşüt' lakabıyla bilinen Ertuğrul, yeni bir etkinliği daha hayata geçirdi.

Etkinlik kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinden 100 kadın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi. Ertuğrul'un İran sınırı yakınında bulunan Ağrı Dağı manzaralı otelinde konaklayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde otobüslerle ilçe merkezine getirildi. Turuncu yelekler giyen kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için yaklaşık 6 kilometrelik 'Sevgi Yürüyüşü'nün ardından tarihi İshak Paşa Sarayı'na geldi. Tarihi yapının içerisinde gezerek vakit geçiren kadınlar, daha sonra Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'na geçerek burada gezdi.

Kadınlar, yarın da Van'a geçerek bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacak. Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul, AA muhabirine, 1980'li yıllardan bu yana dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilendiğini söyledi. Son 3 yıldır 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır', 'Sevgi Yolu' ve Sevgi Yürüyüşleri' gibi karma şekilde etkinlikler düzenlediklerini belirten Ertuğrul, "Daha sonraları sadece kadınların katılabildiği yürüyüş ve etkinlikler yaptık. Yurt içinin yanı sıra bunu yurt dışına da taşıdık. Bu kapsamda 6 defa Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı, Diyadin Murat Kanyonu ve Ağrı Dağı'nda kar topu şenliği yaptık. Bu sene de 3'ü Ağrı Dağı'nda toplam 5 etkinlik yaptık." dedi.

Bu etkinliğe 'Sevgi Yürüyüşü' adını verdiklerini dile getiren Ertuğrul, programın devamında Van, Mardin'in ziyaret edileceğini ve Cumhuriyet'in 100. yılını Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda güneşin doğumuyla kutlayacaklarını anlattı. Kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Biri bu etkinlikleri yapacaktı, o biri de biz olduk. Hiç kimseden bir ücret talep etmeden kendi imkanlarımızla bunları yapıyoruz. Kadının sesinin zirvede olmasını istedik. Amacımız kadının gücünü göstermek. Geçmişteki etkinliklerde 70 yaş üstü kadınlar Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Bu büyük bir başarıdır." diye konuştu.