Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, yaptıkları aramalarda 142 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza ekipleri, gümrük sahası içerisinde bir tırın dorsesinde arama yaptı.

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