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        Ağrı'da ruhsatsız iş yerinde uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde 490 botoks ilacı malzemesi, 1030 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:24
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        Ağrı'da ruhsatsız iş yerinde uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde 490 botoks ilacı malzemesi, 1030 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede ruhsatsız olarak kullanılan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        İş yerinde yapılan aramada 490 botoks ilacı malzemesi, 1030 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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