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        Ağrı'da kuma saplanan 3 büyükbaş hayvanı AFAD ekipleri kurtardı

        Ağrı'da dere kenarındaki kumluk alana saplanarak mahsur kalan 3 büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:00
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        Ağrı'da kuma saplanan 3 büyükbaş hayvanı AFAD ekipleri kurtardı
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        Ağrı'da dere kenarındaki kumluk alana saplanarak mahsur kalan 3 büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        İl merkezine bağlı Çukurçayır köyü yakınlarında bulunan derede 3 büyükbaş hayvan kuma saplanarak mahsur kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kurtarılan hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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