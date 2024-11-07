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        Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen İranlı yolcu gözaltına alındı

        Ağrı'da, üzerinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:46
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        Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen İranlı yolcu gözaltına alındı
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        Ağrı'da, üzerinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve uygulama noktasında minibüste şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu yolcunun üzerinde arama yaptı.

        Ekipler, üst aramasında 144 gram uyuşturucu madde ve 27 gram esrar ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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