Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen İranlı yolcu gözaltına alındı
Ağrı'da, üzerinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'da, üzerinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve uygulama noktasında minibüste şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu yolcunun üzerinde arama yaptı.
Ekipler, üst aramasında 144 gram uyuşturucu madde ve 27 gram esrar ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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