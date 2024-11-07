"Şarkını Söyle Ağrı" yarışması yapılacak

Yarışmanın birincisine Cumhuriyet altını, ikincisine yarım altın ve üçüncüsüne ise çeyrek altın verilecek.

21 Ekim'de başlayan ve yarın sona erecek başvurular, il ve ilçe gençlik merkezlerinde yapılıyor.

Valilik koordinesinde müzik tutkunlarının yeteneklerini sergilemesi için her yaştan katılımcıya açık olan yarışmanın başvuruları devam ediyor.

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