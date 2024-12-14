Ağrı Valisi Koç, kan bağışında bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor. Vali Koç, kampanyaya destek olmak için Kızılay’ın Kan Bağışı Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulundu.

Vali Koç, burada gazetecilere Türk Kızılay’ın 156 yıllık geçmişiyle önemli işlere imza attığını söyledi.

Kızılay’ın dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında olduğunu belirten Koç, "Kızılay sadece kan bağışıyla alakalı değil, dünyanın neresinde olursa olsun iyi ve kötü günde her zaman her yerdedir. Kızılay’ımız kan bağışı toplama konusunda tek yetkili kurum. Kan bir gün değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Vatandaşlarımızı kan bağışına destek olmaya davet ediyorum.”