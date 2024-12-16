Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Vali Koç'a anjiyo yapıldı

        Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Vali Mustafa Koç'a anjiyo yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Vali Koç'a anjiyo yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Vali Mustafa Koç'a anjiyo yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Koç'un, dün gece göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.

        Muayene ve tetkikler sonrası anjiyo yapılan Vali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor

        Benzer Haberler

        Ağrı Valisi kalp krizi geçirdi
        Ağrı Valisi kalp krizi geçirdi
        Yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devlet desteğiyle 350 gence iş imkan...
        Yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devlet desteğiyle 350 gence iş imkan...
        Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu
        Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu
        Ağrı Valisi Koç, kan bağışında bulundu
        Ağrı Valisi Koç, kan bağışında bulundu
        Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü
        Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü
        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı