Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Vali Koç'a anjiyo yapıldı

Muayene ve tetkikler sonrası anjiyo yapılan Vali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Koç'un, dün gece göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.

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