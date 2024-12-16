Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Vali Koç'a anjiyo yapıldı
Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Vali Mustafa Koç'a anjiyo yapıldı.
Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Vali Mustafa Koç'a anjiyo yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Koç'un, dün gece göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.
Muayene ve tetkikler sonrası anjiyo yapılan Vali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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