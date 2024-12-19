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        Ağrı'da buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:29
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        Ağrı'da buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
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        Ağrı'nın Tutak ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

        Tutak ilçesinde soğuk hava nedeniyle ilçe merkezinden geçen Murat Nehri'ni buz tuttu.

        Nehirde geniş bir alana yayılı buzla kaplı alan dronla kaydedildi.

        İlçenin karla kaplı köylerinde ise soğuk havaya rağmen küçükbaş hayvanlar karlı arazide otlatılıyor.

        Hamur ilçesinin karla kaplı köylerinde de soğuk hava etkili oldu.

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise Kakaç köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Ekipler yoğun tipi nedeniyle yolu açmakta güçlük çekiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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