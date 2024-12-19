Ağrı'da buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise Kakaç köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hamur ilçesinin karla kaplı köylerinde de soğuk hava etkili oldu.

İlçenin karla kaplı köylerinde ise soğuk havaya rağmen küçükbaş hayvanlar karlı arazide otlatılıyor.

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