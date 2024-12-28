Ağrı'nın buzla kaplı volkanik set gölü yeni yılda da doğa tutkunlarını bekliyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağrı'daki Balık Gölü, dondurucu soğukların ardından buzla kaplı yüzeyiyle yeni yılda da doğa tutkunlarını bekliyor.

Taşlıçay ilçesinin kuzeyindeki Aras Dağları üzerinde 2 bin 241 rakımda volkanik set gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

İlkbahar aylarında çevresinde açan rengarenk çiçekler, kışın da karlı manzarasıyla yılın her dönemi ziyaretçi ağırlayan gölde, çok sayıda kuş türü bulunuyor. Özellikle yaz aylarında şehrin gürültüsü ve sıcak havadan bunalanların en çok tercih edip dinlendiği mekanlar arasında yer alan göl, yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Kış aylarında da İstanbul başta olmak üzere farklı illerden gelen fotoğraf tutkunlarına güzel manzara eşliğinde fotoğraf çekme fırsatı sunan göl, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yapıp karlı dağların manzarası eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. Bünyesinde doğal güzellikleri barındıran göl, yeni yılda da ziyaretçilerini bekliyor.

- "Avrupa'nın en yüksek göllerinden birisidir" Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, AA muhabirine, Balık Gölü'nün önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Gölün yerli ve yabancı turistleri ağırladığını belirten Arıkan, görev yaptıkları yerlerin doğal güzelliklerini tespit etmek ve bunları tanıtmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Göreve başladığında Balık Gölü'nün Türkiye'nin en nadir yerlerinden biri olduğunu öğrendiğini anlatan Arıkan, "Yaklaşık 2 bin 241 rakımıyla Türkiye ve hatta Avrupa'nın en yüksek göllerinden birisidir. Gölümüz genelde aralık ayının ortalarında soğuk hava nedeniyle buz tutmaktadır. Göldeki buz nisan ayının sonuna kadar erimiyor." dedi.

Arıkan, gölün her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü, kışın özellikle buzla kaplı yüzeyiyle eşsiz bir manzara sunduğunu kaydetti. - "Tam bir doğa harikası" Gölün kışın daha çok fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çektiğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti: "Fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşlarımızı burayı görmeye bekliyoruz. Kar yağışı öncesi göl buz tuttuğunda yüzey cam gibi oluyor ve Balık Gölü'ne has şekiller ortaya çıkıyor. Kar yağmadan denk gelirseniz ve buzun kalınlığı da yeterli olursa suyun altını da görebilirsiniz. Balık Gölü göçmen kuşların da güzergahı olduğu için gerek yazın gerek kışın tam bir doğa harikasıdır."