Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'nın buzla kaplı volkanik set gölü yeni yılda da doğa tutkunlarını bekliyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağrı'daki Balık Gölü, dondurucu soğukların ardından buzla kaplı yüzeyiyle yeni yılda da doğa tutkunlarını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'nın buzla kaplı volkanik set gölü yeni yılda da doğa tutkunlarını bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağrı'daki Balık Gölü, dondurucu soğukların ardından buzla kaplı yüzeyiyle yeni yılda da doğa tutkunlarını bekliyor.

        Taşlıçay ilçesinin kuzeyindeki Aras Dağları üzerinde 2 bin 241 rakımda volkanik set gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        İlkbahar aylarında çevresinde açan rengarenk çiçekler, kışın da karlı manzarasıyla yılın her dönemi ziyaretçi ağırlayan gölde, çok sayıda kuş türü bulunuyor.

        Özellikle yaz aylarında şehrin gürültüsü ve sıcak havadan bunalanların en çok tercih edip dinlendiği mekanlar arasında yer alan göl, yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Kış aylarında da İstanbul başta olmak üzere farklı illerden gelen fotoğraf tutkunlarına güzel manzara eşliğinde fotoğraf çekme fırsatı sunan göl, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

        Bölgeye gelen ziyaretçiler buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yapıp karlı dağların manzarası eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. Bünyesinde doğal güzellikleri barındıran göl, yeni yılda da ziyaretçilerini bekliyor.

        - "Avrupa'nın en yüksek göllerinden birisidir"

        Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, AA muhabirine, Balık Gölü'nün önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

        Gölün yerli ve yabancı turistleri ağırladığını belirten Arıkan, görev yaptıkları yerlerin doğal güzelliklerini tespit etmek ve bunları tanıtmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

        Göreve başladığında Balık Gölü'nün Türkiye'nin en nadir yerlerinden biri olduğunu öğrendiğini anlatan Arıkan, "Yaklaşık 2 bin 241 rakımıyla Türkiye ve hatta Avrupa'nın en yüksek göllerinden birisidir. Gölümüz genelde aralık ayının ortalarında soğuk hava nedeniyle buz tutmaktadır. Göldeki buz nisan ayının sonuna kadar erimiyor." dedi.

        Arıkan, gölün her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü, kışın özellikle buzla kaplı yüzeyiyle eşsiz bir manzara sunduğunu kaydetti.

        - "Tam bir doğa harikası"

        Gölün kışın daha çok fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çektiğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

        "Fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşlarımızı burayı görmeye bekliyoruz. Kar yağışı öncesi göl buz tuttuğunda yüzey cam gibi oluyor ve Balık Gölü'ne has şekiller ortaya çıkıyor. Kar yağmadan denk gelirseniz ve buzun kalınlığı da yeterli olursa suyun altını da görebilirsiniz. Balık Gölü göçmen kuşların da güzergahı olduğu için gerek yazın gerek kışın tam bir doğa harikasıdır."

        Ailesi ve arkadaşlarıyla yılın her mevsimi gölü ziyaret ettiğini aktaran Arıkan, "Gölün etrafını muhakkak dolaşıyorum ve çevrede yer alan köylerimizi de ziyaret ediyoruz. Gölün çevresinde yer alan bir köyün de geçim kaynağını balıkçılık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

        Benzer Haberler

        Ağrı, Tunceli ve Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı
        Ağrı, Tunceli ve Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Ağrı'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da iş yerlerinde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
        Ağrı'da iş yerlerinde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
        Ağrı'da tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı, Kars ve Ardahan'da sulak alanlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı
        Ağrı, Kars ve Ardahan'da sulak alanlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı