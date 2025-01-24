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        Türk Kızılay Doğubayazıt'ta mezarlık ziyareti yapanlara çorba ikram etti

        Türk Kızılay ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde soğuk havada mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:24
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        Türk Kızılay Doğubayazıt'ta mezarlık ziyareti yapanlara çorba ikram etti
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        Türk Kızılay ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde soğuk havada mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        Soğuk havaya rağmen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar için Türk Kızılay ekipleri çalışma yürüttü.

        Kızılay aracında hazırlanan çorbalar, ilçe mezarlığında ziyaret yapan vatandaşlara ikram edildi.

        Vatandaşlar da soğuk havada kendilerine destek olan ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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