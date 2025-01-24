Türk Kızılay Doğubayazıt'ta mezarlık ziyareti yapanlara çorba ikram etti
Türk Kızılay ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde soğuk havada mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
Türk Kızılay ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde soğuk havada mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
Soğuk havaya rağmen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar için Türk Kızılay ekipleri çalışma yürüttü.
Kızılay aracında hazırlanan çorbalar, ilçe mezarlığında ziyaret yapan vatandaşlara ikram edildi.
Vatandaşlar da soğuk havada kendilerine destek olan ekiplere teşekkür etti.
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