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        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi

        Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:02
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        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
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        Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

        Tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

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