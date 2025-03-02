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        Ağrı'nın köylerinde karla mücadele çalışması sürüyor

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yüksek rakımlı köy yollarında ekiplerin zorlu karla mücadelesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:37
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        Ağrı'nın köylerinde karla mücadele çalışması sürüyor
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yüksek rakımlı köy yollarında ekiplerin zorlu karla mücadelesi devam ediyor.

        İlçenin güneyinde bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Aladağ'ın eteklerindeki köy ve mezra yolları tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, dağlık alandaki Gündoğdu köy yolunda dozer ve iş makineleriyle metrelerce karla mücadele ederek yeniden ulaşımı sağladı.

        Bölgede bulunan diğer mezra yollarını da ulaşıma açan ekipler, aynı güzergahta bulunan ve ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeltepe köyü yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

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