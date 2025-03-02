Ağrı'nın köylerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Bölgede bulunan diğer mezra yollarını da ulaşıma açan ekipler, aynı güzergahta bulunan ve ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeltepe köyü yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, dağlık alandaki Gündoğdu köy yolunda dozer ve iş makineleriyle metrelerce karla mücadele ederek yeniden ulaşımı sağladı.

İlçenin güneyinde bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Aladağ'ın eteklerindeki köy ve mezra yolları tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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