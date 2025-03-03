Ağrı'da üniversite öğrencilerine ücretsiz iftar veriliyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ramazan ayı boyunca üniversite yerleşkesindeki merkezi yemekhanede öğrenciler için ücretsiz iftarlık hazırlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ve İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, iftarda öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Karabulut, kaplarına yemek doldurduğu öğrencilerle sohbet edip iftar yaptı.

Karabulut, buradaki konuşmasında, öğrencilere en kaliteli yemekleri çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Üniversitede ücretsiz iftarı geleneksel hale getirdiklerini aktaran Karabulut, "İftar soframızda günlük 1500 öğrencimize hafta içi her gün inşallah ramazan ayı boyunca iftar vereceğiz. İl merkezinin yanı sıra Patnos ve Doğubayazıt ilçelerimizde de öğrencilerimize iftar veriyoruz." diye konuştu.