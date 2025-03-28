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        Bayram tatilinde jandarma ve polis trafik güvenliği için yoğun mesai yapacak

        Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta görevli jandarma ve polis ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde güvenli ulaşım için yoğun mesai yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:53 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:00
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        Bayram tatilinde jandarma ve polis trafik güvenliği için yoğun mesai yapacak
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        Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta görevli jandarma ve polis ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde güvenli ulaşım için yoğun mesai yapacak.

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile Bölge Trafik Noktası'nda denetim yapan ekipleri ziyaret etti.

        Sürücülerin bayramını kutlayarak emniyet kemerini takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını isteyen Koç, araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti.

        Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ailelerini ziyaret etmek için yollara çıktığını ve trafikte yoğunluk beklediklerini söyledi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda ilde vatandaşların bayram coşkusunu güven içinde yaşayabilmesi için trafik ve asayiş tedbirlerini en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

        "1012 polis, 2 bin 560 jandarma olmak üzere toplam 3 bin 572 personelimiz sahada görev yapacaktır. 25'i sabit nokta olmak üzere bayram tedbirleri kapsamında köylerimiz dahil toplam 386 uygulama noktamızda arkadaşlarımız aktif görev yapacaktır. 61 trafik ekibimiz ve 486 aracımız sürekli olarak bayram tatili süresince denetim halinde olacaktır. 36 hava aracımız güzergahlar üzerinde kontrollerini sürdürecektir."

        - Kars

        Kars Valisi Ziya Polat ise Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlerle ilgili Valilikte yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

        Güvenlik güçlerinin çalışmalarından bahseden Polat, "9 gün boyunca vatandaşlarımızın huzur içerisinde, bayram yapacağı yere ulaşması için tüm tedbirler alınıyor. Her kavşakta bir ekibimiz olacak, insanların yollarda huzur ve güven içerisinde yolculuk yapması için bayram süresince Kars'ımızın her tarafında tedbirler aldık, uygulayacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, AFAD, itfaiye tüm ekiplerimiz tedbirlerini aldı." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de kentte bayramın huzurlu geçmesi için tüm ekiplerin görevi başında olduğunu söyledi.

        Trafik güvenliği ve asayiş konularında tüm tedbirlerin alındığını anlatan Çiçek, vatandaşların trafik kurallarına uymalarını istedi.

        - Erzincan

        Erzincan'da da Valilikten yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 176 ekipten oluşan 1465 personelin görev yapacağı bildirildi.

        Açıklamada, 297 sağlık çalışanının görev yapacağı, 24 ambulans ile kesintisiz sağlık hizmetinin sunulacağı ifade edilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri durumlara hazırlıklı olduğu kaydedildi.

        Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda denetimlerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de fahiş fiyat, tarife, fiyat listelerine yönelik denetimlerine devam edeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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