        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da tırla çarpışan otomobildeki biri ağır 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 19:44 Güncelleme: 03.01.2026 - 19:44
        Ramazan K. idaresindeki 33 BJR 19 plakalı tır, Sanayi Kavşağı'nda Atilla B'nin kullandığı 06 FU 9032 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

