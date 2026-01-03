Ağrı'da tırla çarpışan otomobildeki biri ağır 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

