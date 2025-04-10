Ağrı'da öğrenciler polis araçlarında keyifli vakit geçirdi

Burada polis ekipleriyle keyifli vakit geçiren öğrenciler daha sonra araçlara bindirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demir'in talimatları doğrultusunda yapılan etkinlikte polis ekipleri, Aile Destek Merkezi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.