Ağrı'da öğrenciler polis araçlarında keyifli vakit geçirdi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, öğrenciler polislerle keyifli vakit geçirdi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, öğrenciler polislerle keyifli vakit geçirdi.
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demir'in talimatları doğrultusunda yapılan etkinlikte polis ekipleri, Aile Destek Merkezi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.
Minik öğrencilere polisliği anlatan ekipler, daha sonra beraber İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.
Burada polis ekipleriyle keyifli vakit geçiren öğrenciler daha sonra araçlara bindirildi.
Programda öğrencilere ikramlar yapıldı, hatıra fotoğrafı çekildi.
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