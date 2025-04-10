Atatürk Üniversitesinin ödüllü akademisyeni Prof. Dr. Gülçin, AİÇÜ Rektörü oldu

Kimya ve biyokimya alanlarında uluslararası ödülleri ve çalışmaları bulunan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörlüğü görevine atandı.

Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi de olan Gülçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi.

Gülçin'in kimya ve biyokimya alanlarında uluslararası ödülleri ve çalışmaları bulunuyor.

Geçen yıl İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "37. Khwarizmi Uluslararası Ödül Töreni"nde aldığı uluslararası bilim ödülünü, 5. nesil savaş uçağı KAAN başta olmak üzere Türkiye'nin insansız hava aracı ve TB2 silahlı insansız hava aracı gibi savunma sanayi hamlelerinde çalışan mühendislere adayan Gülçin, iki yıl önce ise "İlim Yayma Vakfı"nın "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü"nü Filistinlilere ithaf etmişti.