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        Atatürk Üniversitesinin ödüllü akademisyeni Prof. Dr. Gülçin, AİÇÜ Rektörü oldu

        Kimya ve biyokimya alanlarında uluslararası ödülleri ve çalışmaları bulunan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörlüğü görevine atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:52 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:55
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        Atatürk Üniversitesinin ödüllü akademisyeni Prof. Dr. Gülçin, AİÇÜ Rektörü oldu
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        Kimya ve biyokimya alanlarında uluslararası ödülleri ve çalışmaları bulunan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörlüğü görevine atandı.

        Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi de olan Gülçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi.

        Gülçin'in kimya ve biyokimya alanlarında uluslararası ödülleri ve çalışmaları bulunuyor.

        Geçen yıl İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "37. Khwarizmi Uluslararası Ödül Töreni"nde aldığı uluslararası bilim ödülünü, 5. nesil savaş uçağı KAAN başta olmak üzere Türkiye'nin insansız hava aracı ve TB2 silahlı insansız hava aracı gibi savunma sanayi hamlelerinde çalışan mühendislere adayan Gülçin, iki yıl önce ise "İlim Yayma Vakfı"nın "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü"nü Filistinlilere ithaf etmişti.

        Yüksek etki faktörlü dergilerde 550 makalesi bulunan ve şimdiye kadar bu makalelerine 43 bin atıf yapılan Gülçin, Türkiye'de bilimsel çalışmaları en fazla atıf alan bilim insanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. 25 doktora olmak üzere 50’ye yakın lisans üstü öğrencisine danışmanlık da yapan Gülçin'in, bu öğrencilerinden 7'si profesör, 7 de doçent oldu ve farklı üniversitelerde hizmet vermeye başladı.

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